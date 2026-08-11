Feuerwehr rettet erneut hilfloses Reh aus Bachbett

Ein tierischer Notfall rief am Montagabend die Feuerwehr St. Veit an der Glan auf den Plan: Ein Reh war in den eingefassten Teil des Obermühlbaches geraten und kam nicht mehr heraus.

Erneut rettete die Feuerwehr St. Veit an der Glan ein Reh aus dem Obermühlbach.

Erneut rettete die Feuerwehr St. Veit an der Glan ein Reh aus dem Obermühlbach.

Es war nicht das erste Mal, dass die Feuerwehr St. Veit/Glan ein hilfloses Reh aus dem Obermühlbach rettete. Und auch gestern fand ein junges Tier nicht mehr selbständig aus dem Bachbett.

Sirenenalarm während Übung

Die Alarmierung erreichte die Feuerwehr zu einem günstigen Zeitpunkt: Die Florianis absolvierten gerade ihre wöchentliche Übung auf dem Gelände des Rüsthauses. Dadurch konnten innerhalb kürzester Zeit mehrere Fahrzeuge mit insgesamt 25 Mitgliedern direkt zum Einsatzort ausrücken.

Florianis wussten genau, was zu tun war

Da sich diese Situation an der Parkgasse bereits mehrfach ereignet hatte, wussten die Helfer sofort, welche Schritte notwendig waren. „Das Tier wurde bis in den Bereich Aussichtsweg gelotst, wo es dann selbst über eine Stiege zurück in die Natur gelangte“, teilen die Florianis in den sozialen Medien.