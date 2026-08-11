Große Trauer um bekannte Althofener Trafikantin

Große Trauer in der Stadtgemeinde Althofen: Marianne Zsibray, langjährige Trafikantin in Althofen-Untermarkt, ist im 92. Lebensjahr verstorben.

Marianne Zsibray war über viele Jahre hinweg eine prägende Persönlichkeit im Ortsteil Althofen-Untermarkt. Neben ihrer Arbeit im eigenen Geschäft engagierte sich die angesehene Geschäftsfrau aktiv im Gemeinderat der Stadtgemeinde Althofen sowie im kulturellen Leben der Region.

Einsatz für die Gemeinschaft in Althofen

Die Verstorbene setzte sich stets für die Gemeinschaft ein und zählte unter anderem zu den Gründungsmitgliedern der Trachtengruppe Althofen, heißt es vonseiten der Gemeinde. Auch ihr Eigenheim war über viele Jahrzehnte hinweg für seinen vorbildlichen Blumenschmuck im Ort bekannt.

„Verlieren eine geachtete und beliebte Bürgerin“

„Mit Marianne Zsibray verlieren wir eine geachtete und beliebte Bürgerin, die bis ins hohe Alter regen Anteil an den Geschehnissen unserer Stadt genommen hat. Wir werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren“, würdigt Bürgermeister Walter Zemrosser die Verstorbene.

Verabschiedung am 18. August

Die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung ist am Dienstag, dem 18. August, in der

Aufbahrungshalle Althofen. Die feierliche Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, dem 19. August, um elf Uhr ebendort statt.