Rettungseinsatz legt Koralmbahn lahm: Züge fallen aus und werden umgeleitet

Seit Dienstagmorgen kommt es auf der Koralmbahn zu erheblichen Einschränkungen. Wegen eines Rettungseinsatzes musste die Strecke zwischen Graz Hauptbahnhof und Gratwein gesperrt werden.

Die Sperre besteht seit kurz nach 8 Uhr. Wie die ÖBB mitteilten, ist ein Rettungseinsatz zwischen Graz Hauptbahnhof und Gratwein der Grund für die Unterbrechung des Zugverkehrs. Laut ÖBB-Sprecher Herbert Hofer wurde die Strecke aufgrund eines vermuteten Personenschadens gesperrt. Details sind noch unklar. Die Erhebungen der Polizei laufen.

Fernverkehr wird umgeleitet

Fernverkehrszüge werden derzeit umgeleitet. Dadurch entfällt der Halt in Graz. Für den Regional- und S-Bahn-Verkehr wurde zwischen Graz Hauptbahnhof und Gratwein ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die ÖBB ersuchen Fahrgäste, bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen. Wie lange die Sperre andauern wird, ist derzeit noch offen. Wirft man allerdings einen Blick in die ÖBB Scotty App, dürfte die Sperre noch eine Weile dauern. „Wir gehen davon aus, das die Strecke bis 11.30 Uhr gesperrt sein wird„, erklärt Hofer gegenüber 5 Minuten.

Fahrgäste müssen „umbasteln“

Die Reisenden vor Ort zeigen sich verständnisvoll aber wenig begeistert: Ein Fahrgast wollte zu einem wichtigen Termin in Lienz und zeigt sich frustriert: „Ich hab schon Verständnis dafür, dass da irgendwo ein Rettungseinsatz läuft, aber die Situation ist natürlich schon blöd. Jetzt müssen wir halt umbasteln und umschlichten.“

©ÖBB Scotty App Die ÖBB geht von einer Sperre bis ca. 11.30 Uhr aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 10:43 Uhr aktualisiert