Polizeihubschrauber über Villach: Das ist der Grund

Unzählige 5-Minuten-Leser haben am heutigen Dienstagvormittag einen Polizeihubschrauber über Villach gesehen, genauer gesagt über der Innenstadt.

Wie Leser berichten, werden etwa die Widmanngasse, die Ringmauergasse und der Kaiser-Josef-Platz abgesucht. Auch der Hubschrauber ist in der Luft und kreist über die Villacher Innenstadt. Mehrere Straßenzüge und Gassen sind demnach gesperrt.

„Keine aktuelle Bedrohungslage“

Laut Pressesprecher Werner Pucher von der Landespolizeidirektion Kärnten, gibt es „keine aktuelle Bedrohungslage“. Es hat eine Fahndung nach einer Person gegeben. Oberstleutnant Stephan Brozek ist der Stadtpolizeikommandant von Villach teilte gegenüber 5 Minuten mit, dass kurzzeitig im Raum stand, dass eine Person mit einer „Waffe“ gesichtet wurde. Es gab jedoch Entwarnung.

Einsatz wurde beendet

Das hat sich zugetragen: „Jemand hat bei der Polizei angerufen und angegeben, dass er sich mit jemandem treffen wird, mit dem es offenbar in der offenbar in der Vergangenheit Probleme gab“, heißt es vonseiten der LPD Kärnten weiter. Am heutigen Tag hat sich aber dann herausgestellt, dass „von dieser Person keine Bedrohungslage ausgegangen ist.“ Der Einsatz wurde, so Brozek, dann abgebrochen bzw. beendet.

©(c) Leser | Heute ka es in Villach zu einem Polizeieinsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 11:07 Uhr aktualisiert