Kärntner baut Gipfelkreuz für seinen Lieblingsberg: Eine Geschichte, die berührt

Was als spontane Idee in einer Werkstatt begann, ist heute ein neues Ziel für viele Wanderer: Der Kärntner Hartmut Hedenig baute sein eigenes Gipfelkreuz und erfüllte sich damit einen lang gehegten Traum.

Wer heute auf der Edelweißspitze im Bärental ankommt, kann auf ein neues Gipfelkreuz blicken. Was viele nicht wissen: Es stammt nicht von einer Gemeinde oder einem Alpenverein, sondern aus der Werkstatt eines Kärntners, der sich damit einen Herzenswunsch erfüllt hat.

Was als Versuch begann, wurde zu einem Herzensprojekt

Eigentlich wollte Hartmut Hedenig gar nicht viel mehr, als sich selbst beweisen, dass er ein Gipfelkreuz bauen kann. Der 50-jährige Karosseriebauer aus Köttmannsdorf hatte das Material ohnehin zu Hause. Also machte er sich in seiner Werkstatt an an die Arbeit. Stück für Stück entstand ein Gipfelkreuz aus Stahl – schlicht, aber mit viel Liebe zum Detail. „Ich wollte das einfach einmal probieren. Alles war da. Und als es fertig war, hat es so gut ausgeschaut, dass ich mir gedacht habe: Jetzt braucht es auch einen Gipfel.“ Schnell war für ihn klar, wohin das Kreuz einmal gehören sollte.

Gemeinsam mit Freunden und Familie wurde das Kreuz am Samstag, den 8. August aufgestellt. Gemeinsam mit Freunden und Familie wurde das Kreuz am Samstag, den 8. August aufgestellt. Gemeinsam mit Freunden und Familie wurde das Kreuz am Samstag, den 8. August aufgestellt.

Ein Gipfel mit besonderer Bedeutung

Die Wahl fiel auf die 1.995 Meter hohe Edelweißspitze im Bärental. Der zweigipflige Berg liegt nahe der Klagenfurter Hütte am Edelweißgrat – und genau deshalb trägt auch das Kreuz ein kunstvoll gearbeitetes Edelweiß. „Es war mir ein Anliegen, dass das Kreuz genau dort steht“, erzählt Hedenig. Mit diesem Berg verbindet ihn nämlich mehr als nur die Liebe zum Wandern. Kurz bevor sein Vater verstarb, flog er gemeinsam mit ihm noch einmal über genau diesen Gipfel. Eine Erinnerung, die ihn bis heute begleitet.

Nicht der erste Versuch

Dabei stand das Kreuz ursprünglich gar nicht auf der Edelweißspitze. Vor einigen Jahren hatte Hedenig es bereits an einem anderen Gipfel aufgestellt. Nach rund zwei Jahren musste es allerdings wieder entfernt werden. „Dort war Jagdgebiet. Durch das Kreuz kamen immer mehr Wanderer. Verständlicherweise musste es wieder weg.“ Für ihn war aber klar: Aufgeben war keine Option. Gemeinsam mit den Grundeigentümern wurde nach einem neuen Standort gesucht. Schließlich fiel die Entscheidung auf die Edelweißspitze, wo keine Jäger gestört werden: „Ich möchte mich bei den Besitzern an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken. Dass das möglich geworden ist, bedeutet mir unglaublich viel. Ich freue mich riesig darüber.“

Zehn Freunde, 20 Kilogramm und ein gemeinsames Ziel

Am 8. August war es schließlich so weit. Mit Freunden und seiner Familie machte sich Hedenig auf den Weg hinauf zur Edelweißspitze. Rund 20 Kilogramm wog das Kreuz samt Konsole, dazu kamen Werkzeug, Befestigungsmaterial und Rucksäcke. Ein Kraftakt. „Ich bin viel in den Bergen unterwegs. Deshalb macht mir das nichts aus“, sagt der 50-Jährige und lacht. Oben angekommen wurde geschraubt, montiert und ausgerichtet – bis das Kreuz schließlich seinen Platz gefunden hatte. „Ein unglaublicher Moment“, beschreibt der Köttmannsdorfer.

Bewegend: Gemeinsam wurde das Kreuz aufgebaut. Bewegend: Gemeinsam wurde das Kreuz aufgebaut. Bewegend: Gemeinsam wurde das Kreuz aufgebaut.

Mehr als nur ein religiöses Symbol

Für Hedenig hat ein Gipfelkreuz übrigens keine religiöse Bedeutung. „Für mich ist das Gipfelkreuz einfach das Ziel einer Bergtour. Es zeigt mir: Jetzt bin ich oben angekommen.“ Vielleicht ist genau das der Grund, warum dieses Kreuz so gut zur Edelweißspitze passt. Es erzählt nicht nur von Stahl und Schweiß, sondern von Erinnerungen, Familie, Freundschaft und der Liebe zu den Bergen. Und es erinnert daran, dass hinter jedem Gipfelkreuz eine ganz eigene Geschichte steckt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 14:16 Uhr aktualisiert