Drama auf der Alm: Raubtier überwindet Herdenschutz – 31 Schafe getötet

Ein Vorfall im steirisch-kärntnerischen Zirbitzgebiet sorgt derzeit bei den Landwirten der Region für Unruhe.

Auf einer gesicherten Weide hat ein Raubtier mindestens 31 Schafe getötet, während neun weitere Tiere spurlos verschwunden sind. Betroffen ist die Familie Wernig aus Mühlen, die auf einen Schlag die Hälfte ihrer Herde verloren hat. Wie Helmut Wernig in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ beklagt: „19 Jahre lang hat die Almhaltung gut funktioniert, und jetzt das.“

Zaun überwunden

Obwohl die Herde durch einen einen Meter hohen Herdenschutzzaun mit vier stromführenden Litzen geschützt war, gelang es dem Raubtier, das Hindernis zu überwinden. Der Landwirt zeigt sich darüber ratlos: „Der bestmögliche Schutz. Der Zaun war auch gut gewartet, und trotzdem konnte ein Raubtier ihn überwinden“, heißt es weiter.

Doppelte Auswirkung

Der Verlust hat ebenso unmittelbare Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der Flächen: Da die Schafe die Almen gewöhnlich freihalten, drohen diese ohne den Weidebetrieb zunehmend zuzuwachsen. Die verbliebenen Tiere mussten vorzeitig zurück ins Tal gebracht werden und fressen dort nun das Futter, das eigentlich als Vorrat für den Winter eingeplant war.

War es ein Wolf?

Ob für die Attacke ein Wolf verantwortlich ist, steht aktuell noch nicht offiziell fest. Ein Rissbegutachter der Behörde hat vor Ort DNA-Proben genommen, deren Auswertung derzeit läuft. Erste Ergebnisse werden zu Beginn der kommenden Woche erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 12:57 Uhr aktualisiert