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/ ©Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehr stand im Einsatz.
St. Andrä im Lavanttal
11/08/2026
Feuerwehreinsatz

Sirene am Abend: Lavanttaler Feuerwehr zu Turöffnung alarmiert

Die Feuerwehr St. Andrä rückte am Montag um 20:14 Uhr zu einer Türöffnung aus. 16 Einsatzkräfte sicherten gemeinsam mit Polizei und Rettung den raschen Zugang zur betroffenen Person.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Am Montagabend wurde die Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal um 20:14 Uhr per Sirenenalarm zu einem technischen Einsatz gerufen. Die Einsatzkräfte rückten mit dem Auftrag einer Türöffnung zur Personenrettung im Stadtgebiet von St. Andrä aus.

Auftrag einer Türöffnung

Insgesamt standen 16 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Vor Ort arbeiteten die Feuerwehrleute eng mit der Polizei St. Andrä sowie dem Rettungsdienst zusammen, um einen raschen und sicheren Zugang zur betroffenen Person zu gewährleisten.

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