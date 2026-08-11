Nahversorger in St. Veit schließt: Darum zogen die Betreiber die Reißleine

Der "Nah & Frisch"-Markt in St. Veit an der Glan muss seine Türen schließen. Die Betreiberfamilie Sandrine und Peter Fleißner-Rieger zieht sich zu ihren anderen Standorten zurück.

Nachdem zunächst die „Billa-Filiale“ am Hauptplatz in St. Veit geschlossen war, wurde ein Nachfolger gefunden. Sandrine und Peter Fleissner-Rieger eröffneten noch letztes Jahr dort einen „Nah und Frisch“-Markt. Doch nun schließt das Geschäft wieder.

„Was einen enormen Schaden verursachte …“

„Für uns war von Anfang an klar wir sind kein Supermarkt und probieren es einmal als reiner Nahversorger. Was aber leider vom ersten Tag, obwohl das Geschäft vollgestopft war, und sich der Bürgermeister so sehr darum bemühte, nicht von den Kunden richtig angenommen wurde“, heißt es in einer Aussendung des Betreiber. Auch die geringe Kundenfrequenz wirkte sich auf den Betrieb aus: Tonnenweise Nahrungsmittel und Fleisch mussten unverkauft entsorgt werden, was zu Schäden führte. „Durch die geringe Kundenfrequenz am Nachmittag ist ein offen lassen des Betriebes bei diesen hohen Fixkosten absolut unwirtschaftlich“, wird weiters mitgeteilt.

Schwierige Personalsuche und kurzfristige Absagen

Neben der fehlenden Kundschaft stellte auch die Personalsuche eine unüberwindbare Hürde dar. Es konnten keine Mitarbeiter aus der näheren Umgebung gefunden werden, die dem geforderten Berufsbild entsprachen. Während Bewerber primär an der Kassa arbeiten wollten, fand sich kaum jemand für den Frühdienst ab sechs Uhr morgens zum Brotaufbacken und Feinkostrichten. „Zu dem kam auch noch die Montagskrankheit zwischen 10 und 30 Minuten vor Dienstbeginn sich krank zu melden, sodass man nicht mehr in der Lage war eine Vertretung oder Alternative zu finden, was natürlich auch auf die Kunden zurückfiel“, so die Betreiber.

Betrieb wird aufgelassen

Ein weiteres Problem sei die Parksituation für Mitarbeiter, die von außerhalb der Stadt kamen, heißt es weiter vonseiten des Paares. „Und einen größeren Einkauf der Kunden für das Be.- und Entladen nur teilweise mit Einschränkung möglich machte.“ So habe man keine andere Wahl „als den Betrieb wieder aufzulassen und haben Verpächter, Gemeinde und unsere Lieferanten bereits über diesen Schritt informiert.“

Fokus auf andere Standorte

Das Paar fokussiert sich nun auf die anderen zwei „Nah & Frisch“-Märkte, welche in Unterkärnten betrieben werden, heißt es abschließend. Zudem sind sie Pächter des Gipfelhauses am Dobratsch.