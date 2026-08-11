Gewitter in Kärnten: Karte zeigt, wo es am Nachmittag krachen kann

Im Süden Österreichs steigt am Nachmittag das Risiko für Unwetter deutlich an. Erst im Laufe des Abends zieht die Aktivität wieder ab.

Österreich erlebt am heutigen Dienstag ein größtenteils ruhiges Wetter, allerdings ist das Gewitterrisiko nicht überall gebannt. Während viele Regionen verschont bleiben, stellt sich der Nachmittag vor allem im Süden des Landes unbeständig dar.

Besonders Kärnten und Osttirol betroffen

Besonders Kärnten, Osttirol und die Steiermark stehen im Fokus der Wetterbeobachter. Skywarn Austria hat für jene Gebiete eine gelbe Warnstufe ausgerufen, wobei es im Raum von Klagenfurt nach aktuellem Stand weitgehend ruhig bleiben dürfte. Der regionale Schwerpunkt verlagert sich stattdessen eher auf den Bereich von den Gurktaler Alpen in Richtung Pack. „Am Nachmittag bilden sich ausgehend von den Bergen südlich des Alpenhauptkamms einige Gewitter. Diese ziehen südostwärts und können dabei auch durch die Niederungen ziehen“, so Skywarn Austria in den sozialen Medien.

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Gewittergefahr besonders im Süden

Auch abseits des Südens ist Vorsicht geboten: Einzelne Schauer und Gewitter sind nördlich des Alpenhauptkamms von Tirol bis in die Obersteiermark nicht gänzlich ausgeschlossen. Erst im Laufe des Abends zieht die Aktivität wieder ab. Die Unwetterzentrale Österreichs weist ebenfalls darauf hin, dass das Gefahrenpotenzial vor allem gegen Spätnachmittag zunimmt: „Nach dem ruhigen Start in den Tag steigt heute die Gewittergefahr besonders im Süden allmählich an. Am Nachmittag und in den frühen Abendstunden muss man hier mit lokalen Unwettern rechnen“, heißt es. Laut der UWZ-Warnkarte wurde für das ganze Bundesland eine „Vorwarnung“ ausgerufen.