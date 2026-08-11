1,6 Millionen Euro für Kärntner Start-up-Förderung „vor.GRÜNDEN“

Mit der Förderschiene „vor.GRÜNDEN“ unterstützt der KWF in Zusammenarbeit mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und der Fachhochschule Kärnten junge Menschen bei der Umsetzung innovativer sowie technologieorientierter Geschäftsideen.

Rund 1,6 Millionen Euro

Für das Projekt stellt die Kärntner Landesregierung auf Antrag von Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig insgesamt rund 1,6 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bereit. Davon gehen rund 759.000 Euro an die Alpen-Adria-Universität und etwa 844.000 Euro an die FH Kärnten. Die ausgewählten Gründerinnen und Gründer erhalten über neun Monate hinweg eine fachliche Begleitung, eine Festanstellung an der jeweiligen Hochschule sowie nicht rückzahlbare Fördermittel für den Weg in die Selbstständigkeit.

Bestmögliche Voraussetzungen

Wirtschaftslandesrat Schuschnig betont den Wert der Initiative: „Wer den Mut hat, neue Wege zu gehen und innovative Ideen umzusetzen, soll in Kärnten die bestmöglichen Voraussetzungen dafür vorfinden. Mit ,vor.GRÜNDEN‘ schaffen wir ein Umfeld, in dem junge Talente ihre Geschäftsideen professionell weiterentwickeln und erfolgreich am Markt etablieren können. Gleichzeitig stärken wir unseren Innovationsstandort und legen den Grundstein für die Unternehmen von morgen. Mit der Alpe-Adria-Universität und der FH Kärnten haben wir zwei starke Partner an unserer Seite, die gemeinsam mit dem KWF junge, talentierte Menschen dabei unterstützen, ihre beruflichen Träume zu verfolgen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 14:21 Uhr aktualisiert