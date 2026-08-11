In den Morgenstunden: Kärntner Feuerwehr entfernte Baum von Postleitung

Die FF Flattach-Fragant wurde am Morgen wegen eines Baumes auf einer Leitung alarmiert. Es handelte sich dabei nicht um eine Stromleitung, sondern um eine Telefonleitung.

Die Freiwillige Feuerwehr Flattach-Fragant wurde am Dienstagmorgen um 06:02 Uhr zu einem technischen Einsatz alarmiert. Das ursprüngliche Einsatzstichwort lautete „T2 – Baum auf Stromleitung/Oberleitung“. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um eine Stromleitung, sondern lediglich um eine Telefonleitung der Post handelte.

Einsatz nach einer halben Stunde beendet

„Der umgestürzte Baum wurde von uns fachgerecht entfernt und die Leitung freigemacht. Nach rund einer halben Stunde konnten wir den Einsatz beenden und unsere Einsatzbereitschaft wiederherstelle“, heißt es seitens der Feuerwehr. Die Stromversorgung blieb somit unbeeinträchtigt.