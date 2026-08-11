Ausbau des Güterwegs „Vordernöring“: Land Kärnten investiert 1,5 Millionen Euro

In der Oberkärntner Gemeinde Krems steht ein umfangreiches Infrastrukturprojekt bevor: Der mehr als 4,5 Kilometer lange Güterweg „Vordernöring“ wird in den nächsten vier Jahren umfassend modernisiert, ausgebaut und asphaltiert.

Von den rund zwei Millionen Euro Gesamtkosten übernimmt das Land Kärnten aus dem Agrarreferat von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber etwa 1,5 Millionen Euro. Der Baustart für das Vorhaben ist für Mitte September 2026 geplant, die Fertigstellung soll bis 2029 erfolgen.

Fahrbahn nach technischen Standards angepasst

Die Verkehrsanbindung ist für die örtliche Versorgung von zentraler Bedeutung: Über den Güterweg werden Wohnhäuser, Gasthäuser, mehrere landwirtschaftliche Betriebe sowie rund 170 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 390 Hektar Wald und etwa 520 Hektar Almflächen erschlossen. Um den Anforderungen des land- und forstwirtschaftlichen Verkehrs gerecht zu werden, wird die Fahrbahn nach aktuellen technischen Standards angepasst, der Unterbau verstärkt und ein entsprechendes Entwässerungssystem installiert. LH-Stv. Martin Gruber unterstreicht die Wichtigkeit der Maßnahme: „Moderne Straßen und Wege sind eine entscheidende Grundlage für die erfolgreiche Entwicklung unserer Regionen. Über sie erfolgt nicht nur die Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, sie sichern auch die Erreichbarkeit von Betrieben und Wohnhäusern und sind für Rettung, Feuerwehr oder andere Einsatzkräfte unverzichtbar.“ Weiter führt Gruber aus: „Mit dem Ausbau des Güterwegs ‚Vordernöring‘ nehmen wir ein weiteres wichtiges Infrastrukturprojekt in Angriff, das den Menschen vor Ort und der regionalen Wirtschaft gleichermaßen zugutekommt.“

Ländlichen Raum nachhaltig stärken

Neben der rein praktischen Nutzung zielt die Erneuerung der Weganlage darauf ab, den ländlichen Raum nachhaltig zu stärken. „Mit jedem umgesetzten Wegprojekt verbessern wir die Rahmenbedingungen für unsere landwirtschaftlichen Betriebe und erhöhen die Lebensqualität für die Bevölkerung im ländlichen Raum. Gleichzeitig sichern Investitionen dieser Größenordnung aber auch wichtige Wertschöpfung in den Regionen und stärken die Wirtschaft vor Ort“, so Gruber abschließend.