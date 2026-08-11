Grünes Licht: Martin Weberhofer wird neuer ORF-Landesdirektor in Kärnten

Der Führungswechsel im ORF-Landesstudio Kärnten ist nun amtlich: Nachdem vor einer Woche noch über den Aufstieg des bisherigen Programmchefs Martin Weberhofer spekuliert wurde, wir haben berichtet, fixierte das oberste ORF-Gremium diesen Schritt im Rahmen der Gesamterneuerung des Führungsteams unter dem künftigen Generaldirektor Clemens Pig.

Verankerung in der Region

Am Dienstag gab der ORF-Stiftungsrat unter der Leitung von Heinz Lederer Grünes Licht für die vorgeschlagene Riege der neuen Landesdirektorinnen und Landesdirektoren. Martin Weberhofer sieht in seiner neuen Aufgabe vor allem eine Stärkung der regionalen Wurzeln und äußerte sich dazu wie folgt: „Gerade in Zeiten von Desinformation, Polarisierung und gesellschaftlicher Verunsicherung ist das Bedürfnis der Menschen nach glaubwürdiger Information, Orientierung und regionaler Verankerung groß. Und genau darin liegt auch die Chance des ORF Kärnten: die unmittelbare Nähe zu den Menschen, die Verankerung in der Region und das Verständnis für die lokale Lebenswelt ist etwas, das internationale Plattformen und globale Medienkonzerne nicht können. Diese besondere Stärke möchte ich mit meinem Team konsequent weiterentwickeln und gleichzeitig die Möglichkeiten der digitalen Transformation aktiv nutzen. Regional verwurzelt, digital führend und menschlich verbunden.“

Über Weberhofer

Der 1972 in St. Veit an der Glan geborene Medienmanager sammelte schon als Schüler erste journalistische Erfahrungen bei Publikationen. Im Anschluss an seine Reifeprüfung 1991 nahm er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Klagenfurt auf und stieg gleichzeitig als freier Mitarbeiter beim Kärntner Landesstudio ein, wo er als Reporter, Moderator sowie in der Beitrags- und Eventgestaltung für Radio und TV im Einsatz war. Ab dem Jahr 2007 zeichnete Weberhofer als Programmchef für Radio Kärnten verantwortlich. Neben der inhaltlichen und strategischen Ausrichtung des Radiosenders steuerte er die Social-Media-Auftritte des Landesstudios und rief eine Vielzahl erfolgreicher Formate sowie Publikumsprojekte ins Leben, bevor er nun die Gesamtleitung übernahm.