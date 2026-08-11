Kleine Pfoten, große Zukunft: Welpen-Zuwachs bei der Polizei Kärnten

Die Kärntner Polizei freut sich über Welpen-Nachwuchs. "Ewald und Egon Ritter von Kühnburg" wurden ihren Besitzern Markus und Leon übergeben. Bei bestandener Ausbildung verstärken sie das Team.

Sowohl die beiden Welpen als auch die Polizisten Markus und Leon blicken der gemeinsamen Zukunft entgegen.

Sowohl die beiden Welpen als auch die Polizisten Markus und Leon blicken der gemeinsamen Zukunft entgegen.

Die Kärntner Polizei verzeichnet einen ganz besonderen Zuwachs in ihren Reihen und informierte darüber kürzlich auf ihren Social-Media-Kanälen. Es handelt sich um Hunde-Nachwuchs für die Gesetzeshüter. „Das sind Ewald und Egon Ritter von Kühnburg. Gestern wurden sie ihren neuen Besitzern Markus und Leon übergeben“, heißt es vonseiten der Beamten.

„Jetzt aber beginnt einmal die Eingewöhnung…“

Die beiden Vierbeiner sollen künftig nach erfolgreich absolvierter Ausbildung die Exekutive in Kärnten unterstützen. Bis dahin steht jedoch erst einmal die erste Phase des Kennenlernens an. „Jetzt aber beginnt einmal die Eingewöhnung an ihre neuen Besitzer“, ergänzt die Polizei, um allzu hohe Erwartungen an die noch jungen Tiere vorerst zu dämpfen.

Gemeinsame Zukunft

Fest steht, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon: Sowohl die beiden Welpen als auch die Polizisten Markus und Leon blicken der gemeinsamen Zukunft und den anstehenden Aufgaben bereits voller Vorfreude entgegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 16:54 Uhr aktualisiert