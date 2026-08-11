Neuer Kärntner Klimadialog soll Schutz vor Extremwetter sichern

Der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Umweltschutzreferentin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) laden relevante Expertinnen und Experten verschiedenster Disziplinen zu einem Klimadialog in die Landesregierung ein. „Wir haben die Verpflichtung und Verantwortung, uns für einschneidende Entwicklungen, die der Klimawandel mit sich bringt, bestmöglich vorzubereiten“, informieren LH Fellner und LR.in Lagger-Pöllinger über Gründung und Ziel der Initiative.

Widerstandsfähiger gegenüber Hitze und Extremwetter

„Es geht um die Ausarbeitung konkreter Schutzkonzepte für gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche. Es geht aber auch um die Absicherung von infrastrukturellen Einrichtungen, der Trinkwasser- und Wasserversorgung sowie der landesweiten Energieversorgung“, heißt es. Der erste Dialog wird derzeit koordiniert und soll im September, spätestens im Oktober, stattfinden. Er baut auf bestehenden Gremien wie der Steuerungsgruppe und dem Klimabeirat auf, um Kärnten widerstandsfähiger gegenüber Hitze, Extremwetter und anderen Folgen des Klimawandels zu machen.

Weitere Schritte folgen

Die Notwendigkeit bereichsübergreifender Maßnahmen ergibt sich aus den umfassenden Auswirkungen der Erderwärmung, die von Gesundheit und Pflege über Landwirtschaft und Arbeitswelt bis hin zur Infrastruktur reichen. Als erste kurzfristige Unterstützungsmaßnahmen wurden in Kärnten bereits Investitionsförderungen für Hitzeschutzprojekte in Kindergärten und Schulen sowie Förderzusagen für eine Klimaanlage in jedem Pflegeheim umgesetzt. Landeshauptmann Fellner betont, dass viele weitere Schritte folgen müssen und betont im Hinblick auf künftige Sommer: „Wenn uns nächstes Jahr die erste Hitzewelle des Sommers 2027 überrollt, möchte ich, dass wir auf die Herausforderungen vorbereitet sind.“

Abwarten als „No-Go“

Die Handlungsfelder des Klimadialogs erstrecken sich über zahlreiche gesellschaftliche und wirtschaftliche Sektoren: Dazu zählen die flächendeckende Wasserversorgung, der Schutz von Kindern, älteren Menschen und Patienten sowie der Schutz von Arbeitskräften bei schwerer körperlicher Arbeit im Freien. Zudem stehen die Sicherstellung der landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduktion, die Absicherung der Energieversorgung, nachhaltiges Bauen, sicherer Wohnraum, Entsiegelung und zukunftsfähige Städteplanung im Fokus. Fellner fasst die Dringlichkeit der Initiative zusammen: „Es gibt kaum einen Bereich unseres Lebens, der nicht von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist. Weiter abzuwarten, ist ein No-Go.“