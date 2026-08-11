Bis zu 28,1 Grad: Kärntens Badeseen im aktuellen Hitze-Check
Während die Sommertemperaturen in Kärnten heute erneut bis zu 33 Grad erreichten, zieht es viele Menschen an die heimischen Badeseen. Doch wie warm sind jene eigentlich?
Ein Blick auf die Messwerte offenbart durchwegs angenehme Bedingungen für eine Erfrischung im kühlen Nass. Spitzenreiter beim Ranking der wärmsten Gewässer ist derzeit der Maltschacher See mit 28,1 Grad, eng gefolgt vom Klopeiner See und dem Turnersee, die beide auf heiße 28,0 Grad kommen. Auch der Längsee reiht sich mit 27,9 Grad ganz weit vorne unter den Favoriten für wärmeliebende Schwimmer ein.
Afritzer See mit tiefstem Wert
Für diejenigen, die nach einem echten Frischekick suchen, bietet der Afritzer See die kälteste Abkühlung: Mit einer Wassertemperatur von 24,0 Grad belegt er aktuell das Schlusslicht der Kärntner Seenlandschaft. Ebenfalls etwas verhaltener beim Aufheizen zeigen sich der Weißensee mit 25,6 Grad und der Faaker See mit 26,0 Grad.
Groß, aber nur im Mittelfeld
Die großen und besonders beliebten Klassiker bewegen sich im Mittelfeld der Temperaturtabelle: Der Wörthersee kommt auf 27,1 Grad, der Ossiacher See verzeichnet 26,7 Grad und der Millstätter See schließt mit 26,5 Grad an.
Temperaturen im Überblick:
|Gewässer (Messort)
|Wassertemperatur (°C)
|Messzeitpunkt
|Maltschacher See (Briefelsdorf)
|28,1
|11.08.2026 16:00
|Klopeiner See (Unterburg)
|28,0
|11.08.2026 16:00
|Turnersee (Obersammelsdorf)
|28,0
|11.08.2026 16:00
|Längsee (St. Georgen)
|27,9
|11.08.2026 16:00
|Pressegger See (Presseggen)
|27,3
|11.08.2026 16:45
|Rauschele See (Bad)
|27,3
|11.08.2026 16:00
|Wörthersee (Pörtschach am Wörthersee)
|27,1
|11.08.2026 16:45
|Ossiachersee (St. Andrä)
|26,7
|11.08.2026 16:45
|Keutschacher See (Keutschach)
|26,5
|11.08.2026 13:00
|Millstätter See (Millstatt)
|26,5
|11.08.2026 16:00
|Gösselsdorfer See (Gösselsdorf)
|26,4
|11.08.2026 13:00
|Faaker See (Faak Bundessportheim)
|26,0
|11.08.2026 16:45
|Weißensee (Techendorf)
|25,6
|11.08.2026 16:45
|Feldsee / Brennsee (Feld am See)
|25,1
|11.08.2026 16:00
|Afritzer See (Afritz)
|24,0
|11.08.2026 16:00