Bis zu 28,1 Grad: Kärntens Badeseen im aktuellen Hitze-Check

Während die Sommertemperaturen in Kärnten heute erneut bis zu 33 Grad erreichten, zieht es viele Menschen an die heimischen Badeseen. Doch wie warm sind jene eigentlich?

Die großen und besonders beliebten Klassiker bewegen sich im Mittelfeld der Temperaturtabelle.

Die großen und besonders beliebten Klassiker bewegen sich im Mittelfeld der Temperaturtabelle.

Ein Blick auf die Messwerte offenbart durchwegs angenehme Bedingungen für eine Erfrischung im kühlen Nass. Spitzenreiter beim Ranking der wärmsten Gewässer ist derzeit der Maltschacher See mit 28,1 Grad, eng gefolgt vom Klopeiner See und dem Turnersee, die beide auf heiße 28,0 Grad kommen. Auch der Längsee reiht sich mit 27,9 Grad ganz weit vorne unter den Favoriten für wärmeliebende Schwimmer ein.

Afritzer See mit tiefstem Wert

Für diejenigen, die nach einem echten Frischekick suchen, bietet der Afritzer See die kälteste Abkühlung: Mit einer Wassertemperatur von 24,0 Grad belegt er aktuell das Schlusslicht der Kärntner Seenlandschaft. Ebenfalls etwas verhaltener beim Aufheizen zeigen sich der Weißensee mit 25,6 Grad und der Faaker See mit 26,0 Grad.

©hydrographie.ktn.gv.at – Amt der Kärntner Landesregierung Ein Blick auf die Seenkarte vom Land Kärnten.

Groß, aber nur im Mittelfeld

Die großen und besonders beliebten Klassiker bewegen sich im Mittelfeld der Temperaturtabelle: Der Wörthersee kommt auf 27,1 Grad, der Ossiacher See verzeichnet 26,7 Grad und der Millstätter See schließt mit 26,5 Grad an.

Temperaturen im Überblick: