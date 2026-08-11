Sonniger Mittwoch in Kärnten verspricht gute Sicht auf die Sonnenfinsternis

In Kärnten setzt sich erneut sonniges und heißes Wetter durch. Am Abend klart es auf und die Sonnenfinsternis wird sichtbar.

Am Mittwoch setzt sich in Kärnten erneut weitgehend sonniges und heißes Wetter durch. Die Luftmasse wird trockener und die stehende Luft nimmt ab. Nachmittags entstehende Quellwolken bleiben klein, sodass es trocken bleibt.

Sonnenfinsternis gut sehbar

„Zum Abend hin klart es zunehmend auf, die Sonnenfinsternis sollte dann zum Sonnenuntergang regional gut zu sehen sein“, so die Meteorologen der Geosphere Aiustria. Die Temperaturminima liegen zwischen 14 und 19 Grad, während die Maxima Werte von 26 bis 31 Grad erreichen.