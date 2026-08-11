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/ ©Bettina Nikolic & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Faust sowie das Landesgericht in Klagenfurt.
Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.
Kärnten
11/08/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Kärntner wegen mutmaßlichen Gewaltakts vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt steht am Mittwoch ein Mann wegen eines mutmaßlichen Gewaltakts vor Gericht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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Am morgigen Mittwoch findet am Landesgericht Klagenfurt eine Verhandlung gegen einen Kärntner statt. Dem Mann wird ein mutmaßlicher Gewaltakt zur Last gelegt, der sich im Mai dieses Jahres ereignet haben soll. Er befindet sich derzeit in Haft.

Frakturen und weitere Verletzungen

„Einem in Haft befindlichen Erwachsenen wird zur Last gelegt, am 16. Mai […] versucht zu haben, eine Frau schwer zu verletzen, indem er sie zu Boden gestoßen, ihr Tritte ins Gesicht und in die Rippen versetzt haben soll, wodurch sie Platzwunden, eine Nasenbeinfraktur, eine Fraktur der Nasenspitze sowie Prellung des Gesichtsschädels und weitere Verletzungen erlitten haben soll“, heißt es im Verhandlungsspiegel Klagenfurt.

Verhandlung am Vormittag

Für die Verhandlung ist ein Zeitfenster von 9 bis 10:30 Uhr anberaumt. Für den Angeklagten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

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