Betrunkener Kärntner (51) stürzte mit E-Scooter und blieb bewusstlos liegen

Nächtlicher Unfall in St. Kanzian: Stark alkoholisiert fuhr ein 51-Jähriger mit seinem E-Scooter und kam dann zu Sturz. Er blieb bewusstlos auf der Straße liegen.

Nachdem ein Kärntner mit seinem E-Scooter in St. Kanzian zu Sturz kam, wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Nachdem ein Kärntner mit seinem E-Scooter in St. Kanzian zu Sturz kam, wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Ein stark alkoholisierter 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt lenkte seinen E-Scooter am gestrigen Dienstag, dem 11. August 2026, um 22:52 Uhr auf der Unterburger Straße in der Gemeinde St. Kanzian/Klopeiner See (Völkermarkt) vom sogenannten Kreisverkehr „Jakosch“ in Richtung Terrassenweg.

Zeuge setzte Rettungskette in Gang

Dabei kam er aufgrund eines Fahrfehlers selbstverschuldet zu Sturz und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen, teilt die Polizei mit. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer bemerkte den Bewusstlosen und setzte die Rettungskette in Gang. Währenddessen kam der Unfalllenker wieder zu Bewusstsein.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht

Er wurde mit Verletzungen mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkomatentest an Ort und Stelle verlief positiv. Der Mann wird zur Anzeige gebracht, so die Beamten abschließend.