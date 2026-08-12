Wegen Räumungsklage: Vermieter soll Mieter mit Langwaffe bedroht haben

Zu einem gefährlichen Vorfall kam es gestern in Radenthein. Ein Vermieter wird verdächtigt, seinen Mieter mit einer Waffe bedroht zu haben.

Gestern wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, nachdem ein Vermieter seinen Mieter mit einem Gewehr bedroht haben soll.

Gestern wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, nachdem ein Vermieter seinen Mieter mit einem Gewehr bedroht haben soll.

Ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau ist verdächtig, seinen 48-jährigen Mieter, gegen den eine Räumungsklage durch das Bezirksgericht anhängig sei, mit einer Langwaffe bedroht zu haben, im der Räumungsklage Nachdruck zu verleihen.

Gewehr und Munition abgenommen

Das alles soll sich am gestrigen Dienstag, dem 11. August 2026 um 19.47 Uhr in dem Haus des Vermieters in der Gemeinde Radenthein (Spittal/Drau) zugetragen haben. „Dem Tatverdächtigen wurde das Kleinkalibergewehr samt Munition vorläufig abgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen“, teilt die Polizei mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der Mann auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.