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/ ©FF Flattach-Fragant
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Brandeinsatz.
Mitten in der Nacht wurden zwei Feuerwehren zu einem Brand in ein Kraftwerk alarmiert.
Flattach
12/08/2026
Löscheinsatz

Sirenenalarm: Brand in Kraftwerk rief Kärntner Florianis auf den Plan

Nächtlicher Einsatz in Flattach: Letzte Nacht wurden die Feuerwehren Flattach-Fragant und Obervellach zu einem Kraftwerk alarmiert.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
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Um 2.05 Uhr heulten die Sirenen. Wie die Kärntner Polizei mitteilt kam es zu einem Brand im Kraftwerk Innerfragant in der Gemeinde Flattach (Spittal/Drau). Grund war ein technischer Defekt in der Schaltanlage.

Brand rasch unter Kontrolle gebracht

Die Brandmeldeanlage verständigte den Bereitschaftsdienst, durch welchen der brennende Wechselrichter bereits abgeschaltet wurde, heißt es weiter. „Die KELAG-Bereitschaftsgruppe war bereits vor Ort, lotste die Einsatzkräfte zum Brandherd und unterstützte die Orientierung im Gebäude“, heißt es von der FF Flattach-Fragant. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte mittels CO2-Löscher in kürzester Zeit gelöscht werden.

Niemand wurde gefährdet

Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Es wurden keine Personen gefährdet bzw. verletzt, teilt die Polizei weiter mit. Die Feuerwehren standen mit 31 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Brandeinsatz.
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Nächtlicher Einsatz in Flattach: Letzte Nacht wurden die Feuerwehren Flattach-Fragant und Obervellach zu einem Kraftwerk alarmiert.
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Um 2.05 Uhr heulten die Sirenen.
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Grund war ein technischer Defekt in der Schaltanlage.
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