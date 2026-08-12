16-Jähriger soll Mithäftling bedroht haben – Freispruch

Ein 16-Jährige musste sich vor dem Landesgericht verantworten, da ihm unter anderem vorgeworfen wurde, einen Mithäftling in der Justizanstalt Klagenfurt bedroht zu haben. Er wurde freigesprochen.

Der junge Mann ist amtsbekannt. Bereits letztes Jahr wurde berichtet, dass er einen Terroranschlag am Wiener Westbahnhof geplant haben soll. Er wurde damals zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Seine Strafe sitzt er in der Justizanstalt in Klagenfurt ab. Nun musste er sich wegen zwei Vorwürfen vor dem Klagenfurter Landesgericht verantworten.

Drohung gegen Mithäftling

Laut einem „ORF-Bericht“ sollen die Worte des Jugendlichen zu seinem Mithäftling gewesen sein: „Ich bin ein Mensch, der alle Ungläubigen töten würde.“ Auch soll der 16-Jährige diesen mit dem Tod bedroht haben mit dem Vorwurf, dass er kein gläubiger Moslem sei. Beim Prozess soll er dann beteuert haben, dass keine Ernsthaftigkeit in den Aussagen lag.

Attentat von Villach gutgeheißen?

Ein weiterer Vorwurf in Richtung des Beschuldigten war, dass er in einer Nacht versucht haben soll, den Kontakt mit einem anderen Häftling aufzunehmen. Dabei soll es sich um den „Villach Attentäter“ gehandelt haben, wessen Taten er gutgeheißen haben soll. Dies konnte aber nicht klar bewiesen werden, da es widersprüchliche Zeugenaussagen gab.

Freispruch

Der 16-Jährige wurde in der Verhandlung in den Punkten freigesprochen, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Richter teilte, laut dem Bericht des ORF mit, dass trotz der Radikalisierung des Angeklagten und der Gefährdung, die von ihm ausgehe, man ihm die beiden Anklagepunkte nicht vorwerfen könne.