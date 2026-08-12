Tödlicher Unfall in Völkermarkt: Polizei gibt neue Details bekannt

Die Polizei-Ermittlungen zu dem tödlichen Verkehrsunfall in Völkermarkt laufen. Die Ermittler geben weitere Details bekannt.

Ein 20-Jähriger verlor bei einem Verkehrsunfall in Völkermarkt sein Leben. Der Lenker ist weiterhin flüchtig.

Ein 20-Jähriger verlor bei einem Verkehrsunfall in Völkermarkt sein Leben. Der Lenker ist weiterhin flüchtig.

Nach dem tragischen Unfall vom Sonntag, dem 9. August 2026, laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Die Ermittler versuchen weiterhin, den flüchtigen Lenker ausfindig zu machen.

Unfalllenker stieg kurz aus und fuhr dann davon

Laut Zeugenaussagen dürfte der Unfalllenker rund 100 Meter nach der Unfallstelle sein Fahrzeug kurz angehalten haben und ausgestiegen sein, teilt die Polizei nun mit. Bei Wahrnehmung des herannahenden Autos der Zeugin, ist der oder die Unfalllenkerin sofort in das Fahrzeug gestiegen und in Richtung St. Stefan ob Bleiburg gefahren. Danach verliert sich die Spur. Eine genaue Beschreibung des Fahrzeugs bzw. des oder der Lenkerin konnte die Zeugin aufgrund der herrschenden Dunkelheit (4.23 Uhr) nicht machen.

Gegenstände gefunden

Unmittelbar an der Stelle, an der der vermutliche Unfalllenker stehengeblieben und ausgestiegen ist, wurden Gegenstände die üblicherweise in einem Fahrzeug mitgeführt werden, aufgefunden, heißt es weiter. Diese wurden gesichert und werden derzeit im kriminaltechnischen Labor des Landeskriminalamtes auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke untersucht.

Polizei bittet weiter um Hinweise

Die Polizei bittet weiter um Hinweise aus der Bevölkerung. Speziell die Frage nach dem Verbleib des mit Sicherheit schwerbeschädigten Fahrzeuges ist zentral für die Ermittlungen. Alle Hinweise können an die Polizeiinspektion Bleiburg – 05911/2142 oder an jede weitere Polizeidienststelle bzw. via Notruf 133 gerichtet werden und werden vertraulich behandelt, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 09:36 Uhr aktualisiert