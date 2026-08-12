Sonnenfinsternis-Brillen: „Wir wurden bombardiert“

Die heutige Sonnenfinsternis hat in den vergangenen Tagen und Stunden einen regelrechten Ansturm auf Optiker in ganz Kärnten ausgelöst. Wir haben uns über die derzeitige Situation schlau gemacht.

Derzeit versuchen die Kärntner noch Sonnenfinsternis-Brillen für das bevorstehende Naturschauspiel zu ergattern.

Derzeit versuchen die Kärntner noch Sonnenfinsternis-Brillen für das bevorstehende Naturschauspiel zu ergattern.

Heute Abend findet eine Sonnenfinsternis über Österreich mit einem Bedeckungsgrad bis zu 89 Prozent statt. Das Wetter versprach bislang eine gute Sicht. Viele Kärntner sind voller Vorfreude und wollten noch die dafür vorgesehenen Sonnenfinsternis-Brillen ergattern. 5 Minuten hat mit unterschiedlichen Optikern in Kärnten gesprochen, wie es denn mit dem Kontingent aussieht.

„Leute haben uns die Türe eingerannt“

Vonseiten des bekannten Villacher Optikers „Plessin“ heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten: „Wir wurden bombardiert.“ Doch hier gibt es keine Brillen für das Naturschauspiel am heutigen Abend zu erstehen. Dennoch haben die Leute die Türen des Brillenfachgeschäfts eingerannt und nachgefragt, ob man welche kaufen kann.

„Sind komplett ausverkauft“

Die „sehen!wutscher“-Filiale erlebt in den City Arkaden in Klagenfurt einen regelrechten Ansturm. Gegenüber 5 Minuten wird am heutigen Mittwochvormittag mitgeteilt: „Wir sind komplett ausverkauft. Wir haben gerade noch eine Lieferung aus Völkermarkt bekommen, die ist aber schon weg.“ Einige Teile wurden noch reserviert. Die diesjährige Sonnenfinsternis sorgte für Überraschungen, denn das Team hat mit so einem Ansturm nicht gerechnet, heißt es weiter. In anderen Filialen sieht es gleich aus. So wird seitens der Wolfsberger Filiale mitgeteilt, dass ebenso alles weg ist: „Die, die wir noch haben, sind reserviert. Ansonsten ist alles ausverkauft.“

Sonnenfinsternis-Brillen sind Mangelware

Auch in St. Veit an der Glan hinterlässt das Naturschauspiel schon jetzt seine Folgen. Bei „Hartlauer“ in St. Veit kommen ebenfalls viele Anfragen bezüglich der Finsternis-Brillen an. „Aber wir haben leider keine“, heißt es auf Nachfrage. Ebenso ausverkauft ist die „Fielmann“-Filiale in Spittal an der Drau. „Wir hatten Brillen, sind aber seit Montag Mittag bereits komplett ausverkauft“, heißt es. Eine Lieferung kommt nicht mehr.

Wirst du dir die Sonnenfinsternis ansehen? Ja klar! Ich weiß noch nicht. Nein, das interessiert mich nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Sonnenfinsternis über Österreich

Heute Abend steht über Österreich die größte Sonnenfinsternis seit 1999 bevor. Je nach Standort sind dann 86 bis 89 Prozent der Sonne bedeckt. In Lienz (Osttirol) soll sie findet sie um 19.28 Uhr statt, der Sonnenuntergang ist hier um 20.28 Uhr. In Klagenfurt beginnt die Sonnenfinsternis 19.28 Uhr mit einer 88-Prozent-Bedeckung. Die Sonne ist beim Maximum bereits untergegangen.

Augen schützen

Ohne geeigneten Schutz sollte man während der partiellen Sonnenfinsternis nicht direkt in die Sonne schauen. Eine Sonnenfinsternisbrille sollte der Norm ISO 12312-2 entsprechen und unbeschädigt sein. Normale Sonnenbrillen reichen nicht aus. Auch mehrere Sonnenbrillen übereinander, CDs, Röntgenbilder oder getönte Folien sind keine sichere Alternative. Für Fotos braucht es einen geeigneten Sonnenfilter vor dem Kameraobjektiv. Eine Schutzbrille vor den Augen schützt nicht vor gebündeltem Licht aus Kamera, Fernglas oder Teleskop.

Häufig gestellte Fragen Was ist eine Sonnenfinsternis? Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn sich der Mond zwischen Erde und Sonne schiebt. Dadurch verdeckt er die Sonne aus unserer Sicht teilweise oder ganz. Was passiert bei einer partiellen Sonnenfinsternis? Bei einer partiellen Sonnenfinsternis bedeckt der Mond nur einen Teil der Sonnenscheibe. Die Sonne wirkt dann wie eine immer schmäler werdende Sichel. Warum wird es dabei dunkler? Je mehr von der Sonne verdeckt wird, desto weniger Sonnenlicht erreicht die Erde. Bei einer partiellen Finsternis wird es allerdings nicht völlig dunkel. Wie lange dauert eine Sonnenfinsternis? Das hängt vom jeweiligen Ort ab. Vom ersten Kontakt des Mondes mit der Sonnenscheibe bis zum Ende können mehrere Stunden vergehen. Die stärkste Bedeckung dauert deutlich kürzer. Warum gibt es nicht jeden Monat eine Sonnenfinsternis? Die Umlaufbahn des Mondes ist gegenüber der Erdbahn leicht geneigt. Deshalb ziehen Sonne, Mond und Erde meistens nicht genau auf einer Linie vorbei. Darf man direkt in die Sonne schauen? Nein. Auch während einer partiellen Sonnenfinsternis kann der direkte Blick in die Sonne die Augen schwer schädigen. Zum Beobachten braucht es eine geeignete und unbeschädigte Sonnenfinsternisbrille.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 12:20 Uhr aktualisiert