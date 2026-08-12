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/ ©Kurt Nöhmer
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Blitz.
Kärnten stand mit dem gestrigen Tag auf dem ersten Platz der Blitz-Hotspots.
Kärnten
12/08/2026
Am 11. August

Kärnten ist Österreichs Blitze-Hotspot: Über 2.000 Entladungen

Am gestrigen Dienstag wurde Kärnten zum Blitze-Hotspot in Österreich. Es wurden über 2.000 Entladungen verzeichnet.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
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Der Hochsommer hält Kärnten fest im Griff. In Österreich wurden schon einige Rekorde gebrochen. Die Wetterlage der vergangenen Wochen war geprägt von sengender Hitze und auch mehreren kräftigen Gewittern.

5.707 Blitz-Entladungen in Österreich

Die österreichische Unwetterzentrale (UWZ) hat für den gestrigen Dienstag, dem 11. August 2026, die jeweilige Blitzanzahl der Bundesländer eruiert – und Kärnten sticht besonders hervor. Insgesamt wurden in Österreich rund 5.707 Blitze verzeichnet.

Kärnten auf Platz eins der Blitz-Hotspots

Am 11. August 2026 wurden in Kärnten stolze 2.801 Blitz-Entladungen gemessen. Gleich darauf folgt die Steiermark auf dem zweiten Platz mit 2.295 Entladungen. Auf Platz drei folgt Tirol mit großen Abstand – 337 Blitze. Am vierten Rang reiht sich Salzburg mit 159 Entladungen und auf Platz fünf das Burgenland mit 115 ein. Mehr dazu kannst du auch auf der Website nachlesen.

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