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/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine verzweifelte, ältere Dame und Geld.
Eine 73-Jährige fiel gestern einem Betrug zum Opfer.
Klagenfurt
12/08/2026
Schwerer Betrug

Verdächtige Abbuchungen? So ergaunerte ein Unbekannter tausende Euro

Gestern wurde eine 73-Jährige von einem angeblichen Bankmitarbeiter kontaktiert. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Ein bisher unbekannter Täter kontaktierte am gestrigen Dienstag eine 73 Jahre alte Frau in Klagenfurt und gab an, er sei Bankmitarbeiter und habe verdächtige Abbuchungen auf ihrem Konto festgestellt.

Die Frau glaubte dem Täter …

Er teilte ihr mit, dass er die Buchungen retournieren könne, dazu müsse die Frau lediglich die Vorgänge in ihrer Banking App bestätigen. Die Frau glaubte dem Täter und gab dadurch mehrere Abbuchungen von ihrem Konto frei, teilt die Kärntner Polizei mit. Sie erlitt dadurch einen Schaden in Höhe von einigen Tausend Euro und erstattete nun Anzeige.

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