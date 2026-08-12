Villach: Betrunkener Radfahrer kracht in Polizeiauto und stürzt

Gegen 23.10 Uhr war ein 40-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in Villach unterwegs, als seine Fahrt an einer Kreuzung ein abruptes Ende nahm. Er krachte mit einem Polizeiauto zusammen.

Gestern Abend lenkte ein 40-jähriger Mann sein Fahrrad gegen 23.10 Uh im Stadtgebiet von Villach. In einem Kreuzungsbereich kollidierte der Mann mit einem von rechts kommenden Streifenwagen einer Villacher Polizeidienststelle und kam dabei zu Sturz.

Schwer alkoholisiert in Streifenwagen geprallt

Der 40-Jährige gab an, durch den Unfall nicht verletzt worden zu sein und lehnte die Hinzuziehung des Rettungsdienstes ab, heißt es vonseiten der Polizei. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt. Das Fahrrad wurde durch den Unfall nicht beschädigt. Am Dienstfahrzeug entstand leichter Sachschaden, wird abschließend mitgeteilt.