Vorsicht auf der A2 Südautobahn: Möglicher Geisterfahrer unterwegs

Achtung es gibt eine Geisterfahrerwarnung zwischen Villach und Klagenfurt. Seit kurz nach 13 Uhr gibt es Entwarnung: Der Geisterfahrer hat die Autobahn wieder verlassen.

Ein möglicher Geisterfahrer ist auf der A2 unterwegs - mittlerweile gab es bereits Entwarnung.

Ein möglicher Geisterfahrer ist auf der A2 unterwegs - mittlerweile gab es bereits Entwarnung.

Wie es auf Nachfrage von 5 Minuten vonseiten der Autobahnpolizei Klagenfurt heißt, befindet sich ein Geisterfahrer auf der A2 Südautobahn zwischen Villach und Klagenfurt in Fahrtrichtung Wien. Mittlerweile gibt es bereits Entwarnung. Der Geisterfahrer hat die Autobahn verlassen.

Autobahnpolizei vor Ort

Möglicherweise ist der Geisterfahrer schon abgefahren, aber eine Entwarnung kann seitens der Beamten noch nicht gegeben werden, heißt es weiter. Der Bereich bei der Ausfahrt Pörtschach Ost wurde bereits abgesucht, hier verlief die Suche negativ. Die Beamten sind nach wie vor auf der Strecke unterwegs. Bitte fahre dennoch in beiden Richtungen äußerst rechts und überhole auf keinen Fall.

#Update: Entwarnung

Wie die Autobahnpolizei Klagenfurt nun um kurz nach 13 Uhr informierte, gibt es bereits Entwarnung. Der Geisterfahrer hat die Autobahn verlassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 13:14 Uhr aktualisiert