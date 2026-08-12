„Jeder Tropfen zählt“: Kärntner Feuerwehr warnt vor Wasserknappheit

Seit Monaten prägt die anhaltende Trockenheit das südlichste Bundesland. Das betrifft längst nicht mehr nur die Grundwasserstände, sondern stellt auch die heimischen Feuerwehren vor große Herausforderungen. Während es vielerorts im Frühjahr bereits Verbote gab – etwa für das Waschen von Autos oder das Befüllen von Pools – wendet sich die FF St. Paul im Lavanttal nun mit einem dringenden Appell direkt an die Bevölkerung.

Kommandant bittet um Unterstützung

Gemeindefeuerwehrkommandant OBI Siegfried Krobath schildert die Lage in einem Beitrag der Einsatzkräfte eindringlich: „Als Gemeindefeuerwehrkommandant trage ich eine große Verantwortung für die Sicherheit unserer hochgeschätzten Bevölkerung. Deshalb möchte ich euch angesichts der derzeitigen Situation eindringlich um eure Unterstützung bitten. Die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen machen sich immer starker bei der Wasserversorgung bemerkbar. Viele private Quellen führen mittlerweile deutlich weniger Wasser, teilweise ist der Zulauf bereits stark zurückgegangen.“

Im Ernstfall immer weniger Reserven

Unter der anhaltenden Wasserknappheit leiden jedoch nicht nur Mensch und Tier. Auch die Einsatzkräfte geraten zunehmend an ihre Grenzen: „Wenn Löschwasserbecken, Quellen und Wasserreserven zurückgehen, stehen uns im Ernstfall immer weniger Reserven zur Verfügung. Schon der kleinste Funke kann bei dieser Trockenheit innerhalb von Sekunden eine Katastrophe auslösen. Gerade in der Erstphase eines Brandes ist für uns jeder Tropfen Wasser entscheidend, um größere Schäden zu verhindern“, ergänzt Krobath. Um der Situation entgegenzuwirken, gibt die Feuerwehr konkrete Ratschläge an die Bevölkerung weiter: „Bitte kontrolliert eure Quellen regelmäßig und versucht, einen möglichen Wasserbedarf frühzeitig zu erkennen. Sollte ein Wassertransport notwendig werden, bitten wir um rechtzeitige Kontaktaufnahme, damit wir diesen entsprechend planen können.“ Zudem wird dazu aufgerufen, unnötigen Wasserverbrauch zu vermeiden und sparsam mit der Ressource umzugehen, da jeder eingesparte Liter hilft, die Reserven möglichst lange zu erhalten.

„Jeder Tropfen zählt…“

Dass eine vorausschauende Planung essenziell ist, liegt auch an der Belastungsgrenze der Helferinnen und Helfer: „Unsere Feuerwehrmitglieder leisten diese Aufgaben ehrenamtlich neben Beruf und Familie. Unsere personellen und zeitlichen Kapazitäten sind daher begrenzt. Kurzfristige Anfragen, insbesondere am Abend oder an Wochenenden, können deshalb nicht immer sofort erfüllt werden. Unsere Einsatzbereitschaft für Brände, Unfälle und andere Notfälle hat oberste Priorität. Wir bitten um Verständnis und darum, einen absehbaren Bedarf möglichst frühzeitig zu melden, damit die Transporte entsprechend geplant werden können. Gemeinsam können wir die vorhandenen Ressourcen bestmöglich nutzen. Jeder Tropfen zählt“, betont Krobath abschließend.