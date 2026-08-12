Falsche Polizeibeamte am Telefon? Das solltest du aktuell beachten

Vorsicht bei unbekannten Anrufern!

Bei Zweifeln an der Echtheit eines Anrufers, der angibt von der Polizei zu sein, können Sie sich unter der polizeilichen Servicenummer +43 59 133 zum angeblichen Polizisten verbinden lassen.

Fragen Sie sich: Kann die Geschichte stimmen? Sprechen Sie sofort mit Verwandten oder Freunden! Sie können auch mit Ihrer nächstgelegenen Polizeiinspektion Kontakt aufnehmen und die Geschichte überprüfen lassen.

Geben Sie keine Details über Ihr Vermögen preis!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – Im Zweifel legen Sie lieber auf! Die Täter werden versuchen das Gespräch aufrechtzuhalten, damit Sie keinen klaren Gedanken fassen können.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Übergeben Sie niemals Geld oder Gold an Unbekannte!

Fordern Sie von angeblichen Polizisten einen Dienstausweis!

Wenn Sie Zweifel an der Echtheit von zivilen Kriminalbeamten haben, verständigen Sie den Notruf unter 133.

Nehmen Sie Warnungen von Bankangestellten ernst!

Sprechen Sie mit ihrer Familie über diese Kriminalitätsform.