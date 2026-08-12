Skip to content
Region auswählen:
/ ©Oliver Schröder/Pexels
Foto auf 5min.at zeigt einen Stau.
Am Wochenende ist Stau vorprogrammiert.
Kärnten
12/08/2026
Staugefahr

Mariä Himmelfahrt: Massiver Reiseverkehr und Staugefahr in Kärnten erwartet

Das kommende Wochenende bringt erhebliche Verzögerungen auf den wichtigsten Routen mit sich. Wer entspannt ans Ziel kommen möchte, sollte die Fahrtzeiten genau planen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(221 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Rund um den 15. August steht Österreich eines der verkehrsreichsten Wochenenden der gesamten Sommersaison bevor. Ein massives Reiseaufkommen trifft dieses Jahr auf etliche Autobahnbaustellen, weshalb auf den Hauptrouten wieder mit erheblichen Verzögerungen und Kolonnenverkehr zu rechnen ist.

Freitag bis Sonntag ist Geduld gefragt

Wer am kommenden Wochenende die Hauptrouten Richtung Süden oder Norden nutzt, braucht starke Nerven: Der ARBÖ rechnet von Freitag bis Sonntag mit massivem Reiseverkehr. Besonders auf der Tauern-, Brenner- und Pyhrnautobahn sowie der Pack- und Fernpassstrecke sind lange Verzögerungen garantiert. Der Rat der Experten: Wer ganz früh startet, zieht den stärksten Staus davon.

Kärnten als Staufalle?

In Kärnten droht vor allem der Karawankentunnel erneut zur Staufalle zu werden: An der Grenze nach Österreich drohen lange Rückstaus, die tausende Reisende viel Zeit kosten dürften. Auch verkehrsbedingte Baustellen stellen am Wochenende eine harte Geduldsprobe dar. Besonders auf der Tauernautobahn führten Baustellen und Verengungen bereits in der Vergangenheit regelmäßig zu kilometerlangen Verzögerungen.

Entlastung in Sicht

Zusätzlich warnen Verkehrsexperten vor Behinderungen auf der Südautobahn – hier sind vor allem die Tunnelbaustelle auf der Pack sowie der Großraum Klagenfurt betroffen. Mit einer spürbaren Entlastung auf den stark frequentierten Autobahnabschnitten ist erst wieder ab Anfang nächster Woche zu rechnen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at