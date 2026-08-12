Mariä Himmelfahrt: Massiver Reiseverkehr und Staugefahr in Kärnten erwartet

Das kommende Wochenende bringt erhebliche Verzögerungen auf den wichtigsten Routen mit sich. Wer entspannt ans Ziel kommen möchte, sollte die Fahrtzeiten genau planen.

Rund um den 15. August steht Österreich eines der verkehrsreichsten Wochenenden der gesamten Sommersaison bevor. Ein massives Reiseaufkommen trifft dieses Jahr auf etliche Autobahnbaustellen, weshalb auf den Hauptrouten wieder mit erheblichen Verzögerungen und Kolonnenverkehr zu rechnen ist.

Freitag bis Sonntag ist Geduld gefragt

Wer am kommenden Wochenende die Hauptrouten Richtung Süden oder Norden nutzt, braucht starke Nerven: Der ARBÖ rechnet von Freitag bis Sonntag mit massivem Reiseverkehr. Besonders auf der Tauern-, Brenner- und Pyhrnautobahn sowie der Pack- und Fernpassstrecke sind lange Verzögerungen garantiert. Der Rat der Experten: Wer ganz früh startet, zieht den stärksten Staus davon.

Kärnten als Staufalle?

In Kärnten droht vor allem der Karawankentunnel erneut zur Staufalle zu werden: An der Grenze nach Österreich drohen lange Rückstaus, die tausende Reisende viel Zeit kosten dürften. Auch verkehrsbedingte Baustellen stellen am Wochenende eine harte Geduldsprobe dar. Besonders auf der Tauernautobahn führten Baustellen und Verengungen bereits in der Vergangenheit regelmäßig zu kilometerlangen Verzögerungen.

Entlastung in Sicht

Zusätzlich warnen Verkehrsexperten vor Behinderungen auf der Südautobahn – hier sind vor allem die Tunnelbaustelle auf der Pack sowie der Großraum Klagenfurt betroffen. Mit einer spürbaren Entlastung auf den stark frequentierten Autobahnabschnitten ist erst wieder ab Anfang nächster Woche zu rechnen.