Böschungsbrand in Sittich: Feuerwehr löschte Feuer an Straßenrand

Die Feuerwehr St. Martin/Feldkirchen musste am Dienstag zu einem Böschungsbrand ausrücken. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Am 11. August wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Martin/Feldkirchen um 16 Uhr zu einem Wiesenbrand in Sittich alarmiert. Dort geriet die Straßenböschung im Bereich zwischen Sittich und Zingelsberg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Brand zügig gelöscht

„Es gab eine stärkere Rauchentwicklung, Zaunpfosten hatten auch bereits Feuer gefangen“, heißt es seitens der Feuerwehr. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Die betroffene Fläche wurde abschließend noch eingenässt.