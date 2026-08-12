Ausweichmanöver endet im Bach: Rennradfahrer in Völkermarkt verletzt

Ein Rennradfahrer verunglückte in St. Kanzian nach dem Ausweichen eines Autos. Er stürzte in einen Bach und wurde verletzt.

Ein 53-jähriger Rennradfahrer aus dem Bezirk Völkermarkt ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See verunfallt. Der Mann verlor auf einer Gemeindestraße die Kontrolle über sein Fahrrad, als ihm ein Auto entgegenkam und stürzte in der Folge in ein Fließgewässer.

Verletzungen unbestimmten Grades

„Der Unfall ereignete sich in einem kurzen Tunnel durch den die Gemeindestraße und daneben ein Bach verläuft“, ergänzt die Landespolizeidirektion Kärnten. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Klinikum Klagenfurt transportiert.