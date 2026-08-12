Skip to content
Region auswählen:
/ ©Anders Andersen/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein am Boden liegendes Fahrrad.
Der Fahrradfahrer wurde verletzt.
Völkermarkt
12/08/2026
Polizei berichtet

Ausweichmanöver endet im Bach: Rennradfahrer in Völkermarkt verletzt

Ein Rennradfahrer verunglückte in St. Kanzian nach dem Ausweichen eines Autos. Er stürzte in einen Bach und wurde verletzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein 53-jähriger Rennradfahrer aus dem Bezirk Völkermarkt ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See verunfallt. Der Mann verlor auf einer Gemeindestraße die Kontrolle über sein Fahrrad, als ihm ein Auto entgegenkam und stürzte in der Folge in ein Fließgewässer.

Verletzungen unbestimmten Grades

„Der Unfall ereignete sich in einem kurzen Tunnel durch den die Gemeindestraße und daneben ein Bach verläuft“, ergänzt die Landespolizeidirektion Kärnten. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Klinikum Klagenfurt transportiert.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at