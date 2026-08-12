Unbekannte stehlen Fracht im Wert von mehreren Hunderttausend Euro

Im Bezirk Wolfsberg erschlichen sich Diebe über eine Speditionsplattform eine Fracht nach Frankreich. Die Ware – wertvoller Hartstoff für Hunderte Tausende Euro – kam nie am Ziel an.

Ein Fall von Transportkriminalität beschäftigt derzeit die Ermittler im Bezirk Wolfsberg: Bisher unbekannten Tätern gelang es sich im Juli diesen Jahres auf einer ausschließlich Spediteuren vorbehaltenen Plattform im Internet zu registrieren und erklärten sich zur Übernahme des Transportes einer Fracht nach Frankreich bereit.

Hartstoff mit hohem Wert

Nach der Vereinbarung nahm die Tat ihren Lauf: Die Ware wurde termingerecht im Bezirk Wolfsberg abgeholt, jedoch nie an den Empfänger geliefert. Über den Inhalt der Beute machte die Polizei ebenso konkrete Angaben. „Die Ware war ein äußerst harter und verschleißfester Hartstoff im Wert von einigen Hundert Tausend Euro“, so die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.