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Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Sonnenfinsternis.
Aufgrund des großen Ansturms wurden Spezialbrillen kurz vor dem Spektakel extrem teuer gehandelt.
Kärnten
12/08/2026
Sonnenfinsternis

Bis zu 100 Euro! So teuer werden Finsternis-Brillen in Kärnten gehandelt

Die bevorstehende Sonnenfinsternis sorgt in Kärnten für leere Regale und extrem hohe Preise bei Spezialbrillen. Wegen der enormen Nachfrage wichen viele Menschen auf teure Online-Angebote aus.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(190 Wörter)
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Ein seltenes Himmelschauspiel versetzt Kärnten in Aufruhr: Die für heute Abend angekündigte Sonnenfinsternis mit einer Verdunkelung von bis zu 89 Prozent löste in den vergangenen Stunden einen massiven Ansturm auf den lokalen Handel aus.

Zahlreiche Brillen im Einzelhandel

Weil die Wetterprognosen ideale Sichtbedingungen versprachen, versuchten zahlreiche Menschen in letzter Minute, die notwendigen Spezialbrillen zu erwerben – wir haben berichtet. Da viele Optiker der Region der Nachfrage nicht standhalten konnten, wichen Suchende auf den regulären Einzelhandel aus. Ein Leser dokumentierte etwa ein Angebot in einer Spar-Filiale zum Preis von 6,90 Euro.

Das Bild auf www.5m,in.at zeigt eine Brille für die Sonnenfinsternis.
©Leser

100 Euro pro Brille

Besonders dynamisch entwickelte sich der Handel jedoch auf dem Privatmarkt. Weil die Zubehörbeschaffung am Vormittag auf den letzten Drücker teilweise kaum noch möglich war, nutzten private Verkäufer die Verknappung gezielt aus. Auf der Online-Plattform „willhaben“ stiegen die Preise drastisch: Neben gängigen Werten zwischen 5 und 15 Euro forderten einzelne Anbieter 50 bis 80 Euro – ein Verkäufer aus Klagenfurt verlangte für ein einzelnes Exemplar sogar 100 Euro, wie aus Berichten der „Kleinen Zeitung“ hervorgeht, die besagte Anzeige ist allerdings nicht mehr online.

Brauche ich eine Brille?

Experten warnen zudem eindringlich vor Experimenten beim Betrachten des Spektakels. Der direkte Blick in die Sonne ohne zertifizierten Schutz oder mit einer gewöhnlichen Sonnenbrille kann irreparable Augenschäden verursachen.

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