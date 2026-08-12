Betrugs-Welle in Kärnten: Falsche Polizisten schlagen wieder zu

Am Mittwoch gaben sich Betrüger am Telefon als Polizisten aus. Während viele Kärntner die Masche erkannten, fiel ein 87-Jähriger im Bezirk Feldkirchen auf die Täter herein.

Am heutigen Mittwoch, dem 12. August 2026, kam es in den Bezirken Feldkirchen und Klagenfurt zu mehreren telefonischen Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte. Die Kriminellen versuchten mit Masche, an das Ersparte von Personen zu gelangen. „In allen Fällen gaben die Täter an, dass es in der unmittelbaren Nachbarschaft ihrer Opfer zu Straftaten durch rumänische Täter gekommen sei“, so die Polizei.

Täter tischten Schock-Story auf

„Die Opfer wurden daraufhin befragt, ob sie Bargeld oder Wertgegenstände zu Hause hätten, damit sie diese abholen könnten, um weitere Straftaten zu verhindern“, heißt es weiter. Während der Großteil der aufmerksamen Kärntner den Schwindel durchschaute, das Gespräch beendete und Anzeige erstattete, hatte die Masche im Bezirk Feldkirchen leider Erfolg.

87-Jähriger übergab mehrere Tausend Euro

Ein 87-jähriger Mann glaubte den schockierenden Schilderungen am Telefon. Ein bislang unbekannter Täter tauchte wenig später an der Wohnadresse des Seniors auf und nahm einige Tausend Euro Bargeld entgegen.