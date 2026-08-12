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Wir wissen, wie sich das Wetter am Donnerstag gestaltet.
Kärnten
12/08/2026
Wetterprognose

Viel Sonne und bis zu 32 Grad erwarten Kärnten am Donnerstag

Sonniger Hochsommertag in Kärnten: Bei blauem Himmel und wenigen Quellwolken steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Kärnten darf sich am Donnerstag auf sonniges Hochdruckwetter freuen. Der Himmel bleibt über weite Teile des Tages wolkenfrei, bevor am Nachmittag lediglich harmlose, kleine Quellwolken aufziehen.

Zwischen 27 und 32 Grad

Ein mäßiger Ostwind transportiert dabei mäßig heiße Luftmassen in die Region. Zur Temperaturentwicklung erklären die Meteorologen der GeoSphere Austria: „In der Früh hat es zwischen 11 und 16 Grad, am Nachmittag zwischen 27 und 32 Grad mit den höchsten Werten im Westen“.

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