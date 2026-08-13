Autofahrer öffnet Türe und bringt zwei Radfahrer zu Sturz

Ein unachtsamer Moment beim Aussteigen führte am Mittwochabend in Klagenfurt zu einer Kettenreaktion. Ein Autofahrer übersah beim Öffnen seiner Fahrzeugtür einen herannahenden Radfahrer

Gestern wurden zwei Radfahrer nach einem Unfall ins UKH Klagenfurt gebracht.

Gestern wurden zwei Radfahrer nach einem Unfall ins UKH Klagenfurt gebracht.

Ein 61 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan stieg gestern Abend aus seinem geparkten Auto in Klagenfurt aus. Beim Öffnen der Fahrzeugtüre übersah er einen 59 Jahre alten Radfahrer aus Klagenfurt. Dieser fuhr gegen die Fahrzeugtüre und kam zu Sturz, teilte die Kärntner Polizei mit.

Zweiter Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen

Ein unmittelbar nachkommender weiterer Radfahrer konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen und kam deshalb auch zu Sturz. Die beiden Radfahrer verletzten sich unbestimmten Grades und mussten von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden.