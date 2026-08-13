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Das Bild zeigt Wasser auf www.5min.at.
Die Wassergenossenschaft Döbriach ruft zum Sparen auf.
Döbriach
13/08/2026
Appell

Anhaltende Trockenheit: Wassergenossenschaft ruft zum Sparen auf

Die anhaltende Trockenheit stellt die Wasserversorgung im Kärntner Ort Döbriach vor Herausforderungen. Die örtliche Wassergenossenschaft wendet sich deshalb mit einem dringenden Appell direkt an die Bürger.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Aufgrund der ausbleibenden Niederschläge und der anhaltend trockenen Witterung bittet die Wassergenossenschaft Döbriach die Bevölkerung um einen besonders sorgsamen Umgang mit dem kühlen Nass. Die Information erging am 11. August 2026.

Jeder Liter sichert die Versorgung

Die Bürger werden aufgefordert, ihren alltäglichen Wasserverbrauch ab sofort auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. „Jeder eingesparte Liter trägt dazu bei, die Trinkwasserversorgung für uns aufrechtzuerhalten“, so vonseiten der Wassergenossenschaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.08.2026 um 07:43 Uhr aktualisiert
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