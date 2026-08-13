Villach-Umland: 4,4 Millionen fließen in 48 regionale Projekte

343 Projekte, sieben Regionen, ein gemeinsames Ziel: Mit den regionalen Arbeitsprogrammen 2026 setzt das Land Kärnten auch heuer wieder in allen Landesteilen auf Impulse für die Orts- und Regionalentwicklung.

„Damit sichern wir ab, dass unsere Regionen entlang der jeweiligen Regionalstrategien und im Sinne des Masterplans Ländlicher Raum wachsen können. Das schafft regionale Wertschöpfung und belebt den ländlichen Raum nachhaltig“, erklärt Orts- und Regionalentwicklungsreferent LHStv. Martin Gruber. Jeder in den regionalen Arbeitsprogrammen eingesetzte Förder-Euro bringe in den Regionen das 1,77-fache an förderfähigen Kosten, so Gruber.

Regionales Arbeitsprogramm für Villach-Umland

Für die Region Villach-Umland bedeutet das konkret: 48 Projekte stehen heuer im Arbeitsprogramm, rund 4,4 Millionen Euro an Fördermitteln fließen in deren Umsetzung. Die förderfähigen Kosten belaufen sich dabei insgesamt auf rund 7,2 Millionen Euro. Der Blick auf den Umsetzungsstand zeigt: 29 Projekte laufen bereits, acht sind fertiggestellt, elf befinden sich noch in der Planungsphase, heißt es in einer Aussendung. Finanziert werden die Vorhaben aus mehreren Töpfen, allen aus dem LEADER-Programm werden 17 Projekte finanziert, aus der Orts- und Regionalentwicklung des Landes (ORE) werden 13 Projekte unterstützt.

Holzarena in Arriach, Festsaal in Ferndorf und Gemeindeentwicklung

Umfassend saniert und weiterentwickelt wird die Holzarena im Ortskern von Arriach. Ziel ist es dabei, den Veranstaltungsort langfristig zu sichern und vielseitig nutzbar zu machen. So werden die Sitztribüne, die Zugänge und die Beleuchtung erneuert. Zudem entstehen barrierefreie Sanitäranlagen sowie eine fixe Infrastruktur für Strom und Tontechnik. Mit dem Projekt „Raum für Kultur. Raum für Jugend. Raum für alle“ wird in Ferndorf der historische Festsaal zu einer modernen Begegnungsstätte für die gesamte Region weiterentwickelt. Ziel ist es, Menschen aller Generationen einen barrierefreien Zugang zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. In Treffen am Ossiacher See wird im Rahmen des Projekts „Jugend gestaltet Gemeinde“ die aktive Beteiligung junger Menschen an der Entwicklung ihrer Gemeinde gefördert. Die Jugendlichen werden dabei gezielt in kommunale Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse eingebunden und erhalten die Möglichkeit, ihre Ideen und Anliegen aktiv einzubringen.

„Strukturen in der Region weiter verbessern“

„Diese Beispiele stehen stellvertretend für die Bandbreite an Projekten, die in der Region Villach-Umland mit viel Einsatz vor Ort umgesetzt werden. Ich danke dem Obmann der Lokalen Arbeitsgruppe, Bürgermeister LAbg. Manuel Müller, und allen Verantwortlichen für ihren Einsatz. Mit den regionalen Arbeitsprogrammen wollen wir Strukturen in der Region weiter verbessern und zugleich attraktive Angebote für Familien und Wirtschaft schaffen”, so Gruber.