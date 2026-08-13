„farbenfroh“: Neue Kreativwerkstatt eröffnet in Wolfsberg

Am Freitag, dem 4. September 2026, ab 16 Uhr, öffnen sich die Türen der neuen Kreativwerkstatt in der Johann-Offner-Straße 26 in Wolfsberg (ehemals Nähwerkstatt Kärntner Heimatwerk bzw. Take a Ride). Beim Soft Opening können Besucher die Räumlichkeiten kennenlernen, erste kreative Eindrücke sammeln und gemeinsam mit den Gründerinnen feiern.

„Open Studio“ steht im Mittelpunkt

Kleine Snacks, Prosecco und verschiedene Mitmachstationen sorgen für einen entspannten und kreativen Nachmittag, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde. Im Mittelpunkt von „farbenfroh“ steht das „Open Studio“. Dort können sich Gäste ihr persönliches Lieblingsstück aus Rohkeramik aussuchen und dieses nach eigenen Vorstellungen gestalten. Anschließend werden die Stücke glasiert und gebrannt und können rund zwei Wochen später abgeholt werden. Zur Eröffnung gibt es auf das Keramikbemalen einen Rabatt von 20 Prozent, wird weiter mitgeteilt.

„Wohlfühlort für kreative Menschen jeden Alters“

„Mit farbenfroh möchten wir einen Wohlfühlort für kreative Menschen jeden Alters schaffen. Einen Ort, an dem man Freunde treffen, gemeinsam etwas gestalten, neue Dinge ausprobieren oder einfach bewusst eine Pause vom Alltag machen kann. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um die Freude am kreativen Prozess. Wenn dabei ein Lieblingsstück und eine schöne Erinnerung entstehen, dann haben wir unser Ziel erreicht“, erzählen Kathrin und Leonie. Künftig gibt es neben dem „Open Studio“ auch die Möglichkeit Workshops zu besuchen, sowie private Kreativrunden zu buchen, aber auch für Kindergeburtstage bietet sich die Kreativwerkstatt an.