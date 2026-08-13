Laufen gegen Demenz: Erster „Run4Memory“ in Liebenfels

Am Samstag, dem 19. September 2026, verwandelt sich der Sportplatz in Liebenfels in ein Zentrum der Solidarität. Im Rahmen der Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ feiert der erste „Run4Memory“ seine Premiere.

Von 9.30 bis 12 Uhr geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um die gemeinsame Bewegung und ein wichtiges Thema, das viele Familien betrifft, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit.

Ein Lauf für alle Generationen

Das Sportevent richtet sich an Menschen jeden Alters: Neben Strecken über einen, fünf oder zehn Kilometer steht auch ein eigener Kinderlauf auf dem Programm. Mitmachen können Menschen jeden Alters – es gibt auch einen eigenen Kinderlauf. Der Reinerlös kommt wieder einem guten Zweck zugute, nämlich den Demenz-Selbsthilfegruppen in Kärnten. „Bewegung hält Körper und Geist fit – gleichzeitig bringt der ,Run4Memory‘ ein Thema in den Mittelpunkt, das viele Familien betrifft. Demenz braucht Verständnis statt Vorurteile. Mit diesem Lauf schaffen wir Bewusstsein, fördern Begegnungen und zeigen, dass Gesundheit weit mehr bedeutet als medizinische Versorgung“, lädt Prettner alle Kärntner herzlich ein, mitzulaufen und gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen.

Demenz-Aktiv-Gemeinden

Die Idee zu „Run4Memory“ stammt von Verena Schatz, zuständig für die Pflegenahversorgung in den Gemeinden Liebenfels, Glanegg und St. Urban. Alle drei Gemeinden sind auch bereits als Demenz-Aktiv-Gemeinden zertifiziert. Das bedeutet, die Mitarbeitenden in den Gemeindeämtern sind für den Umgang mit Menschen mit Demenz speziell geschult und wissen, wie sie in bestimmten Situationen richtig reagieren können. Außerdem finden Betroffene und Angehörige in zertifizierten Gemeinden verständnisvolle Ansprechpersonen und regelmäßige Angebote mit Demenz-Fokus. „Mit ,Run4Memory‘ wollen wir diese Sensibilisierung nun auf die gesamte Bevölkerung und hoffentlich viele andere Bewegungsbegeisterte ausweiten – von Kindern bis zu Seniorinnen und Senioren“, so Schatz.

„Demenz kann jede Familie treffen“

„Demenz kann jede Familie treffen. Umso wichtiger ist es, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten, Wissen vermitteln und Berührungsängste abbauen. Der ,Run4Memory‘ zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass Solidarität, Bewegung und Gemeinschaft einen wichtigen Beitrag zu einem demenzfreundlichen Kärnten leisten können“, so Prettner.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.08.2026 um 10:15 Uhr aktualisiert