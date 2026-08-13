Mit 105 verstorben: Große Trauer um älteste Villacherin

Am 16. Juni diesen Jahres verstarb die bislang älteste Villacherin Gutta Sladky und schloss für immer ihre Augen – wir haben berichtet. Dann war es Anna Stulier, die mit ihren 105 Jahren als die Älteste galt. Nun hat sie diese Welt am 7. August 2026 für immer verlassen.

Lebte seit Jahrzehnten in Villach

Im stolzen 106. Lebensjahr war Anna Stulier heuer. Sie stammt ursprünglich aus dem Gailtal, lebte aber schon jahrzehntelang in Villach. Stulier bekam selbst fünf Kinder, zudem kamen noch sechs Enkel und nochmal sechs Urenkel. Sie sammelte Kochrezepte aus Leidenschaft und kochte diese mit Genuss nach. Auch Sportveranstaltungen verfolgte sie gespannt im Fernsehen: „Aber die Österreicher müssen gewinnen“, sagte sie als ihr damals Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser zum Geburtstag gratulierte.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma und Tante.

Verabschiedung am 14. Juli

Auf dem Parte schreibt die Familie: „In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma und Tante.“ Die Verabschiedung der Verstorbenen findet am 14. August um neun Uhr am Waldfriedhof Villach statt.