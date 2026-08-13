Italienisches Löschflugzeug nimmt wieder Wasser vom Weißensee auf

Unsere Nachbarn in Italien sind noch immer von den Waldbränden in der Region Friaul-Julisch Venetien gefordert. Daher fliegt auch heute wieder ein italienisches Löschflugzeug vom Typ CANADAIR den Kärntner Weissensee an.

Es wird dort ab circa 15 Uhr Wasser aufnehmen. Der italienische Zivilschutz hat gerade einen entsprechenden Bewilligungsantrag gestellt. Das teilt Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner mit.

Zusammenarbeit mit Italien und Slowenien

„Die Herausforderungen durch Katastrophen – wie Hochwasser, schwere Stürme oder Waldbrände, wie aktuell in Friaul-Julisch Venetien – nehmen aufgrund der veränderten Klimabedingungen immer mehr zu. Das macht natürlich vor Landes- und Staatsgrenzen nicht Halt. Für die gegenseitige Hilfe und Unterstützung stimmen wir uns mit unseren Nachbarn eng ab“, betont Fellner. Neben der Zusammenarbeit mit Italien wird auch die mit Slowenien weiter vertieft. „Slowenien hat vier neue Löschflugzeuge des Herstellers ‚Air Tractor‘. Wir arbeiten gerade die Details für mögliche grenzüberschreitende Einsätze aus“, so Fellner.