Fellner: „Kickl ist ein Unsympathler“

Das hat das Potenzial für einen Sommeraufreger, auch in der Kärntner Politszene. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) legt ein Schäuferl nach und bezeichnet FPÖ-Chef Herbert Kickl (FPÖ) wörtlich als "Unsympathler".

Das Ganze passiert im Rahmen eines Sommerinterviews mit der Tageszeitung „Der Standard“. Darin wird Fellner gefragt, ob er sich Sorgen mache, dass Herbert Kickl bei der Kärntner Landtagswahl antreten werde. Fellners Antwort hat es in sich: „Ich lade Kickl sehr herzlich ein, in Kärnten zu kandidieren. Mit ihm würde ein Unsympathler kommen, das wäre vielleicht etwas einfacher. Aber er wird es nicht machen. Kickl zieht immer den Schwanz ein, wenn es heiß wird.“

„Das habe ich genau so gesagt“

Hat Fellner also den Chef der Freiheitlichen tatsächlich derart bezeichnet? 5 Minuten wollte das vom Kärntner Landeshauptmann wissen. „Haben Sie Kickl tatsächlich einen Unsympathler genannt?“ Keine Spur von Dementi, sondern die klare Ansage: „Das habe ich genau so gesagt und genau so gemeint.“ Die Politik, vor allem die Parteipolitik kennt also keine Sommerpause. Und der Wahlkampf für die Landtagswahl 2028 kommt auf Touren, 18 Monate vor dem Termin.