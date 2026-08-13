Feuerwehr Rückersdorf lädt zu traditionsreichem Zeltfest

Die Freiwillige Feuerwehr Rückersdorf lädt zum Feuerwehrfest. Am Wochenende wartet auf alle Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Live-Musik, kulinarischen Highlights und genügend Spaß.

Der Startschuss für das Festwochenende fällt am Freitag, dem 14. August 2026. Ab 21 Uhr sorgt die Partyband „Bengels Reloaded“ im Festzelt für Stimmung. Die Gäste dürfen sich neben der musikalischen Unterhaltung auf eine Auswahl an Speisen sowie verschiedene Getränkespecials freuen. Vorverkaufskarten sind für sieben Euro erhältlich, an der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro, teilt die Feuerwehr mit.

Feldmesse und Frühschoppen am Sonntag

Nach dem Auftakt am Freitag geht das Feuerwehrfest am Sonntag, dem 16. August 2026, weiter. Um 9.30 Uhr beginnt der Tag mit einer Feldmesse. Im Anschluss startet der traditionelle Frühschoppen, bei dem „Toni & Eddy“ für die musikalische Gestaltung und beste Unterhaltung sorgen.