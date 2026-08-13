Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg./KK
Das Bild auf 5min.at zeigt das Zeltfest der FF Rückersdorf.
Bereits am kommenden Wochenende lädt die Freiwillige Feuerwehr Rückersdorf zu ihrem Zeltfest.
Sittersdorf
13/08/2026
dieses Wochenende

Feuerwehr Rückersdorf lädt zu traditionsreichem Zeltfest

Die Freiwillige Feuerwehr Rückersdorf lädt zum Feuerwehrfest. Am Wochenende wartet auf alle Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Live-Musik, kulinarischen Highlights und genügend Spaß.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Startschuss für das Festwochenende fällt am Freitag, dem 14. August 2026. Ab 21 Uhr sorgt die Partyband „Bengels Reloaded“ im Festzelt für Stimmung. Die Gäste dürfen sich neben der musikalischen Unterhaltung auf eine Auswahl an Speisen sowie verschiedene Getränkespecials freuen. Vorverkaufskarten sind für sieben Euro erhältlich, an der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro, teilt die Feuerwehr mit.

Feldmesse und Frühschoppen am Sonntag 

Nach dem Auftakt am Freitag geht das Feuerwehrfest am Sonntag, dem 16. August 2026, weiter. Um 9.30 Uhr beginnt der Tag mit einer Feldmesse. Im Anschluss startet der traditionelle Frühschoppen, bei dem „Toni & Eddy“ für die musikalische Gestaltung und beste Unterhaltung sorgen.

Das Bild auf 5min.at zeigt das Zeltfest der FF Rückersdorf.
©zVg./KK |
Die Freiwillige Feuerwehr Rückersdorf lädt zum Feuerwehrfest.
Das Bild auf 5min.at zeigt das Zeltfest der FF Rückersdorf.
©zVg./KK |
Am Wochenende wartet auf alle Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Live-Musik, kulinarischen Highlights und genügend Spaß.
Das Bild auf 5min.at zeigt das Zeltfest der FF Rückersdorf.
©zVg./KK |
Die Gäste dürfen sich neben der musikalischen Unterhaltung auf eine Auswahl an Speisen sowie verschiedene Getränkespecials freuen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at