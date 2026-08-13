Igel in Not bekam zweite Chance: Beherzte Rettungsaktion in Kärnten

Dieser Igel hatte das Glück auf die richtigen Menschen zu treffen. Denn ein Zusammenspiel und eine Verkettung von Ereignissen verschafften ihm eine zweite Chance.

Ein Fund im Garten verwandelte den Kärnten-Urlaub einer holländischen Familie in einen beherzten Rettungseinsatz: Ein verletzter Igel benötigte dringend Hilfe. Und durch glückliche Wendungen und einen Einsatz mit Herz wurde der Igel gerettet.

„Er lag in der Sonne, zuckte und …“

Am Wochenende des 7. August verbrachte eine Familie aus Holland ihren Urlaub bei Verwandten in Tauchendorf (Gemeinde Glanegg). „Als ich gerade beim Wäscheaufhängen im Garten war, entdeckte ich gemeinsam mit meinen zwei Kindern einen Igel in einem erbärmlichen Zustand. Er lag in der Sonne, zuckte und war stark von Maden und Fliegeneiern befallen“, erzählt Eva gegenüber 5 Minuten.

Hilfe für stacheligen Patienten gesucht

Nachdem die Familie den stacheligen Patienten in eine Schuhschachtel gelegt hatte, wussten sie zunächst nicht, wen sie um Hilfe fragen sollten. „Wir haben erst die offizielle Tierrettung angerufen, aber die konnte uns in dieser Situation leider nicht weiterhelfen. Da wir vor Ort kein Auto hatten, half uns die Nachbarin meines Vaters sofort aus und fuhr uns alle mitsamt der Schuhschachtel zur Tierärztin“, so Eva weiter.

Tierärztin zögerte nicht lange und half dem Igel

In der Praxis von Miki Zichy in Fasching fand das Wildtier Zuflucht. Die Tierärztin zögerte nicht und leitete sofort die Behandlung ein. Sie saugte und kämmte die Maden mühsam aus dem Stachelkleid, untersuchte den Igel auf Zecken und verabreichte spezielle Medikamente gegen die Parasiten. „Meine 9-jährige Tochter durfte bei der Rettung dabei sein. Dieses positive Beispiel von Hilfsbereitschaft hat sie so tief beeindruckt, dass sie zu Hause jetzt selbst begeistert Tierärztin spielt“, freut sich Eva.

©KK/Privat | Der kranke und verletzte Igel wurde zunächst behutsam in eine Schuhschachtel gelegt.

Liebevolle Pflege auf eigene Kosten

„Auf der Suche nach einer offiziellen Wildtierauffangstation mussten wir feststellen, dass es eine solche zentrale Anlaufstelle in Kärnten scheinbar gar nicht mehr gibt“, betont Eva. Tierärztin Miki Zichy nahm den Patienten deshalb privat bei sich auf. Sie versorgt das Stacheltier seitdem rund um die Uhr auf eigene Kosten mit Infusionen, Medikamenten und Nahrung. Der Einsatz zeigt Wirkung: Dem Igel geht es bereits besser und er bewegt sich wieder, muss derzeit allerdings noch aufgepäppelt werden.