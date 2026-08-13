Flammen in Italiens Wäldern wüten weiter: „Sieht man von der Autobahn aus”

In der Region Friaul-Julisch Venetien brachen Waldbrände aus. Ein Löschflugzeug tankt Wasser aus dem Weissensee.

Zunächst schienen die Einsatzkräfte das Feuer in der Provinz Udine unter Kontrolle gebracht zu haben, doch Medienberichten zufolge sind diese wieder aufgeflammt und haben sich ausgebreitet. Auch Kärnten unterstützt bei dem Löscheinsatz: So kommt ein Löschflugzeug um aus dem Weißensee Wasser zu tanken.

Brände sieht man von der Autobahn aus

Zudem wurden auch Waldbrände aus anderen Bereichen der Provinz Udine gemeldet, wie beispielsweise bei Amaro am Monte Amariana. Ein 5-Minuten-Leser sah die dichten Rauchschwaden von der italienischen Autobahn aus und ließ entsprechende Bilder der Redaktion zukommen. Die Bilder stammen aus Carnia und zeigen große Flächen Wald, welche in Brand geraten sind.

©Leser | Die Brände in Norditalien wüten weiter.

Weitere Orte betroffen

Wie Medien berichten gibt es einen Waldbrand nahe Tolmezzo am Berg Palavierte. Auch kam es zu Bränden am Monte Nero im Val Saisera bei Tarvis und am Monte Festa bei Cavazzo Carnico. Zahlreiche Einsatzkräfte sind in der Region vor Ort und bekämpfen die Flammen.

Löschflugzeug holt Wasser aus dem Weissensee

Wie bereits berichtet, fliegt heute wieder ein italienisches Löschflugzeug vom Typ CANADAIR den Kärntner Weissensee an. Der italienische Zivilschutz hat gerade einen entsprechenden Bewilligungsantrag gestellt. Das teilte Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner mit. Das Flugzeug wird circa ab 15 Uhr Wasser aufnehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.08.2026 um 13:57 Uhr aktualisiert