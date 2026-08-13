Dreister Diebstahl bei Feuerwehrfest: Florianis bitten um Hinweise

Bei einem Feuerwehrfest in Thalsdorf im Bezirk St. Veit an der Glan wurden mehrere Strahler, Stative und Kabeltrommeln der Parkplatzbeleuchtung gestohlen. Nun bitten die Florianis um Hinweise.

„Das ist kein Kavaliersdelik, sondern Diebstahl„, stellen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Thalsdorf fest. Im Rahmen ihrer „Super Power Night“ am Samstag, dem 8. August 2026, wurden mehrere Strahler, Stative und Kabeltrommeln der Parkplatzbeleuchtung von bislang unbekannten Tätern gestohlen. In einem Social-Media-Posting wenden sich die Florianis nun an die Bevölkerung. „Den Verantwortlichen wird bis Ende dieser Woche die Möglichkeit gegeben, die entwendeten Gegenstände anonym und vollständig zurückzubringen. Andernfalls wird der Vorfall zur Anzeige gebracht“, heißt es darin.

Hinweise erbeten

Die Feuerwehr stellt klar: Die Erlöse des Festes waren eigentlich für notwendige Neuanschaffungen im Sinne der Allgemeinheit gedacht – und nicht dafür, entwendete Ausrüstung zu ersetzen. Die Florianis fordern die Verantwortlichen daher auf, die gestohlenen Gegenstände wieder zurückzubringen, andernfalls wird Anzeige erstattet. Auch werden Zeugen gebeten, sich per E-Mail bei der Feuerwehr (office@ff-thalsdorf.at) zu melden, sollten sie etwaige Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände haben.