Photovoltaikanlage geriet in Brand: Feuerwehr rückte aus

Die Freiwilligen Feuerwehren Eberndorf, Kühnsdorf, Gablern und Edling wurden am Donnerstagnachmittag alarmiert. Grund war ein Brand bei einer Photovoltaikanlage.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag eine Photovoltaikanlage im Bezirk Völkermarkt in Brand. Unverzüglich rückten vier Freiwillige Feuerwehren aus. „Nach dem Eintreffen am Einsatzort wurde die Lage rasch unter Kontrolle gebracht. Bereits nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben und „Brand aus“ gemeldet werden“, versichern die Florianis, welche inzwischen wieder in ihre Rüsthäuser eingerückt sind.

